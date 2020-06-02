Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 2, 2020
Milletimizin başı sağ olsun.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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