Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

02.06.2020, 10:42