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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

'tan 'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

, 'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın yapması sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

02.06.2020, 10:42

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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