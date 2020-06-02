Binlerce öğrenci, lise eğitimine başlamak için Liselere Geçiş Sınavını bekliyor. Sınava çok kısa bir süre kala öğrencileri heyecan ve telaş sardı. Sınava nerede gireceğini merak eden öğrenciler detayların belli olup olmadığına ilişkin araştırma yapmaya başladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin öğrenci ve velileri rahatlatacak açıklamalar yaptı. LGS sınavı giriş yerleri belli oldu mu? LGS sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınava 10 gün kala sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS giriş belgesi hakkında yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."

2020 LGS'DE KİMLİKTE FOTOĞRAF OLMA ŞARTI KALDIRILDI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS giriş belgesi hakkında yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi: "Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."

LGS NE ZAMAN? (2020)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS'nin sonuçları ise 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.