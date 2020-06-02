Menderes’in mirası Vali Köşger’in korumasında

1960 askeri darbesinden sonra Gazi Üniversitesi'nin deposuna kaldırılan 1958 model 'Buick Roadmaster' marka araç, özenle bakımı yapıldıktan sonra Menderes'in memleketi Aydın'a getirildi. Vali Köşger 5 ay önce teslim aldığı araçla şehir turu attı ve Menderes'in mirası olan araç 59 yıl sonra Aydın sokaklarında yeniden görüldü. Makam aracı, Aydın Valiliği'nin konağındaki garajda özel olarak korunuyor.

PARÇALARI ORİJİNAL

Vali Köşger, otomobili çok iyi koşullarda muhafaza ettiklerini belirterek, "8 silindirli, 300 beygir gücünde, 3 bin motor, otomatik cam ve ısıtmalı koltuklu makam arabasının parçaları orijinal. ABD'den parça getirilerek bakımdan geçirildi. Çalışır vaziyette aldık" dedi. Köşger, arabanın Çakırbeyli'de yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sergileneceğini de sözlerine ekledi.

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