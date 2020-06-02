MGK 4 ay sonra toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay aradan sonra Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık etti. Her bir katılımcının önünde Enerji Bakanlığı'na bağlı Eti Maden'in ürettiği bor katkılı el dezenfektanı Borel şişesi yer aldı. 30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanan ve 3 saat 20 dakika süren MGK'da, Suriye ve Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, terörle mücadele, korona virüsün dünyaya ve Türkiye'ye etkileri değerlendirildi. Salgın sürecinde çalışmalarını Huber Köşkü'nde yürüten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla 20 Mayıs'ta bir güvenlik toplantısına başkanlık etmişti.

BUGÜN MYK, YARIN KABİNE

Erdoğan, bugün ise AK Parti'nin MYK toplantısına başkanlık edecek. Bayram sonrasında teşkilatına vatandaşlarla temas kurmaları mesajını veren Erdoğan, bu toplantıda, AK Parti'nin kongre sürecini, korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sahaya yansıması, Meclis'te ele alınacak düzenlemelerle ilgili çalışmaları değerlendirecek. Erdoğan'ın dokuz kez video konferans yöntemiyle başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesini, yarın yüz yüze gerçekleştirecek. Kabinede normalleşme adımları kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik yasakların yanı sıra 15 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları, illerdeki ve sektörlerdeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Kabinede ekonomik gelişmeler de masaya yatırılacak. Külliye'deki yüz yüze son kabine toplantısı 4 Mart'ta yapılmıştı.





TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU YAPILDI

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Başta PKK olmak üzere, terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürecek. Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir" denildi. Toplantıda salgınla mücadelede Türkiye'nin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altının çizildiği de kaydedildi.