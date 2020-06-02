PKK’lı Karayılan’dan çöküş itirafı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan, Emniyet, MİT ve TSK'nın operasyonlarına karşı çaresiz kaldıklarını itiraf etti. MİT ve TSK'nın başarılı operasyonlarında terör örgütü PKK'nın Başkanlık ve Yürütme Konseyi'nden 18 üst düzey teröristin öldürüldüğünü açıklayan Karayılan'ın, Türkiye'nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında yeniden yapılanmanın şart olduğunu söylediği öğrenildi. Karayılan'ın öldürülen isimler arasında PKK Başkanlık ve Yürütme Konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Şengali kod adlı İsmail Özden, PKK Dış İlişkiler sorumlusu Mikail Özdemir, PKK sözcüsü Emrullah Dursun, Kandil'in kasası olarak bilinen Ali Aktaş'ın da olduğunu duyurduğu ifade edildi.