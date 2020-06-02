Sınavlarda hijyeni BOREL sağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine geçilen borlu antibakteriyel el dezenfektanı BOREL, şimdi de ÖSYM'nin yapacağı sınavlarda öğrencileri virüsten koruyacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında BOREL emdirilmiş mendil üretildi. ÖSYM tarafından yapılacak tüm sınavlarda kişisel hijyen BOREL ürünleriyle sağlanacak. BOREL ürünleri ilk olarak 27 Haziran'da yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı ile 28 Haziran'da yapılacak Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarında öğrencilere dağıtılacak.