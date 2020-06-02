Yeni normalleşme dönemi

Yeni normalleşme sürecinde en önemli yenilikler, hava trafiğinin açılması, restoran ve kafelerin sosyal mesafe kriterlerine uyarak yeniden müşteri kabul etmeye başlaması oldu. Ayrıca seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi, trafiğin yoğunlaşmasına da yol açtı. Özellikle İzmir-Manisa arasında seyahat eden vatandaşların sıklığı dikkat çekti.

SERTİFİKASYON ÖNEMLİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların seyahat ederken içlerinin rahat olmasını istediklerini ifade ederek, "Tedbirlerimiz, seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak" dedi. Normalleşme sürecinin ilk seferi olan İstanbul-Ankara uçuşu öncesinde Karaismailoğlu'nun katılımıyla İstanbul Havalimanı Salgın Sertifikası Takdim Töreni düzenlendi. Vatandaşların sağlığını 'öncelikleri' kabul ederek havalimanları ve uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldıklarını belirten Bakan, şu ana kadar İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecinin tamamlandığını bildirdi.

TURİZM SEZONU AÇILDI

Bu arada turistik merkezler de alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını açtı. Özellikle Ege'de Ayvalık, Altınoluk, Burhaniye, Gömeç. Erdek ve Ören gibi turizm cennetlerinin bulunduğu Edremit Körfezi, 145 kilometrelik sahil bandı, oksijen deposu Kazdağları, doğal ve kültürel güzellikleriyle tatilcileri ağırlamaya başladı.

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