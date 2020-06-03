AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 16.40'ta başladı.
YÜZ YÜZE YAPILIYOR
Toplantı koronavirüs sürecinin ardından normalleşme günlerinde yapılan ilk yüz yüze ve Genel Merkezde gerçekleşen MYK toplantısı oldu.
AK Parti MYK toplandı! Normalleşme sonrası ilk defa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.