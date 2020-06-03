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Haberler Gündem AK Parti MYK toplandı! Normalleşme sonrası ilk defa...

toplandı! Normalleşme sonrası ilk defa...

Son dakika... Merkez Yürütme Kurulu (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK toplandı! Normalleşme sonrası ilk defa...

03.06.2020, 17:14

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 16.40'ta başladı.

YÜZ YÜZE YAPILIYOR

Toplantı koronavirüs sürecinin ardından normalleşme günlerinde yapılan ilk yüz yüze ve Genel Merkezde gerçekleşen MYK toplantısı oldu.

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