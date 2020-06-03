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Haberler Gündem ‘Artık gözümüzde yaş kalmadı’

‘Artık gözümüzde yaş kalmadı’

‘Artık gözümüzde yaş kalmadı’
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 274'üncü gününde devam ediyor. Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için Diyarbakır'a gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, "Artık gözümüzde gözyaşı kalmadı. Onlarda biraz Allah korkusu, vicdan varsa evlatlarımızı bize versinler, evimize gidelim" dedi.

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