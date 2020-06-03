Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletler arası antlaşmaya göre, her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.
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