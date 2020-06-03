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Haberler Gündem Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

ile karşılıklı olarak uygulamasını kaldırdı. Her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

03.06.2020, 08:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020,09:23

Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletler arası antlaşmaya göre, her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

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