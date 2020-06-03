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Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı. Her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

03.06.2020, 08:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020,09:23