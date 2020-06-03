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Hazine ve Maliye Bakanı genel müdürleri ile görüşecek

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , bugün saat 14.00'da kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri ile görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak banka genel müdürleri ile görüşecek

03.06.2020, 14:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020,14:18

Son dakika haberi...Kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri bugün saat 14.00 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşecek.

Yapılacak olan önemli toplantıda hangi konular ele alınacak? Gündemde tüketiciye destek paketleri var. Bankacılık Aktif Rasyosu düzenlemesinin ele alınması bekleniyor. Kredi ve kart borçlarıyla ilgili şikayetler de aynı şekilde toplantı konularından bir tanesi olacak.

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