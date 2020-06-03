Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak banka genel müdürleri ile görüşecek

Son dakika haberi...Kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri bugün saat 14.00 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşecek.

Yapılacak olan önemli toplantıda hangi konular ele alınacak? Gündemde tüketiciye destek paketleri var. Bankacılık Aktif Rasyosu düzenlemesinin ele alınması bekleniyor. Kredi ve kart borçlarıyla ilgili şikayetler de aynı şekilde toplantı konularından bir tanesi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı