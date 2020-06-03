Haberler Gündem Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 17:00'de bir araya gelecek. Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

03.06.2020, 09:07