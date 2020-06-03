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Haberler Gündem Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

bugün toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

Son dakika... Koronavirüs üyeleri, yeni tip corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 17:00'de bir araya gelecek. sonrasında saat 19:00’da basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

03.06.2020, 09:07

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda son gelişmeler, alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:00'da basın açıklaması yapacak.

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