CHP’li Fidan’dan Sağlık Bakanlığı’na teşekkür

Fransa Montreuil'de kardeşinin yanında yaşayan 21 yaşındaki Türkiye Liselerarası eski Kick Boks Şampiyonu Muhammet Ali Geregül, 9 Mayıs'ta baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Geregül, hastanede peş peşe verilen hatalı kararlar nedeniyle bilincini yitirdi. Ailesinin ve kardeşlerinin isteğiyle Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulans istendi.

YANLIŞ TEDAVİNİN KURBANI

Türkiye'den gönderilen uçakla İstanbul'a getirilen genç kurtarılamadı. CHP'li Bornova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Fidan, yeğeni olan Geregül'ün ölümüyle yıkılırken, "Yiğidin hakkını vermek lazım, Sağlık Bakanlığımız anında gerekeni yaptı ve ambulans uçak yolladı. Bakanlığımıza teşekkür ederim. Yeğenim Fransa'daki yanlış tedavilerin sonucu yaşamını yitirdi" diye konuştu.

YÜZDE 95 BEYİN ÖLÜMÜ

Fransa'da önce sara ilacı verilen, bilinç kaybı üzerine Bobigny'deki başka bir hastaneye kaldırılan ve kas hastalığı MS tedavisine alınan, ardından Aubervilliers'teki başka bir hastaneye sevk edilen ve menenjit teşhisi konulan Muhammet Ali'ye Kovid- 19 tedavisi de uygulandı. Hatalı teşhislerin sonucunda yüzde 95 beyin ölümü gerçekleşen genç, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Muhammet Ali, ailesinin yaşadığı Tunceli'nin Karakoç Köyü'nde toprağa verildi.

Lisede şampiyon olan ve dereceleri bulunan sporcu Muhammet Ali Geregül, yanlış tedavi kurbanı.

FATİH ŞENDİL