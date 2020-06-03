Ege’nin yeni sağlık savaşçıları görevlerine başladı

Korona virüs salgını sürecinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Ege Üniversitesine atamaları gerçekleştirilen 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri görevlerine başladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni sağlık çalışanları ile bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu. Düzenlenen toplantıya EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel katılım gösterdi.





"COVİD-19 İLE MÜCADELEMİZ HALA DEVAM EDİYOR"

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Hastanemiz, A plus bir hastane olma özelliğini taşıyor. Hocalarımızla, öğrencilerimizle ve sağlık çalışanlarımızla çok güçlü bir usta-çırak ilişkisi ile beraberlik içerisinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Gerek bireysel gerekse işiniz ile ilgili konularda üniversite ve hastane üst yönetimine kolayca ulaşabileceğiniz iletişim kanallarımız var. Hastanemizde devletimizin şefkatini ve sıcak yüzünü İzmir'in de güzelliği ile bulabilirsiniz. Yeni işinizin hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Salgın sürecinde devletin desteğini her zaman hissettiklerini belirten Prof. Dr. Budak, "Fedakâr sağlık çalışanlarımızın emekleri ile başarılı bir salgın sürecinden geçtik.

Ancak Covid-19 ile mücadelemiz hala devam ediyor. Tedbirleri elden bırakmadan bu iyileşme sürecini devam ettirmemiz gerekiyor. Bu süreçte desteklerini hiçbir zaman üniversitemizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, salgının ilk gününden beri hastanemize hem tıbbi hem de malzeme desteğini sürdüren Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a üniversitem adına teşekkür ediyorum" dedi.

İHA