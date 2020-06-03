Emniyet'in havadaki gözleri 25 bin trafik kural ihlalini tespit etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için otoyollarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürüyor. Helikopter ve drone ile havadan şunlar denetlendi:

"Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlaller ile şehir içi kara yollarında kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, kask kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını verme ihlali."

DRONE İLE 3 BİN 946 SAAT UÇUŞ YAPILDI

Müdürlükten yapılan açıklamada, bu kapsamda 5 aylık süreçte yapılan denetimlerde, helikopterle 522 saat uçuş yapılarak 3 bin 170, drone türü hava taşıtlarıyla 3 bin 946 saat uçuş yapılarak 22 bin 651 trafik kural ihlalinin tespit edildiği belirtildi.

Kural ihlallerine karşılık gerekli yaptırımların uygulandığı vurgulanan açıklamada, Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallarına uymaları hatırlatıldı.

Açıklamada, havadan trafik denetimlerinin sürekli olacağı belirtildi.

AA