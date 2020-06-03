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Kalp krizine karsı

Kalp krizine karsı acı biber
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Felç riskini en aza indirgeyen ve dolaşımın hızlanmasını sağlayan acı biber, aynı zamanda kanser riskini azaltıyor ve içerisindeki antioksidan ile C vitamini sayesinde vücudu kalp krizi riskine karşı da dayanıklı hale getiriyor. Böylece kalp krizi riskini de en aza indirgiyor. Ayrıca acı biberin, trigliseritleri düşürdüğü gözlemlenmiş ve bu sayede de kötü kolesterolün azaldığı kanıtlanmıştır.

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