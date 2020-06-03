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Karayılan ‘doğaüstü’ güçlere sığınmaya kalktı

Karayılan ‘doğaüstü’ güçlere sığınmaya kalktı
Giriş Tarihi: 3.6.2020

TSK ve MİT'in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle aylardır gizlenen terörist elebaşı Murat Karayılan, ortaya çıkarak örgütün içinde bulunduğu çaresiz durumu itiraf etti. Karayılan teröristleri önce "işbirlikçi" olmakla suçlayıp, Türkiye'nin operasyonlarından kurtulmanın formülünü de "doğaüstü güçlerle donanmalısın" diyerek verdi. Karayılan'ın bu sözlerinin teröristler arasında dalga konusu olduğu, ciddiye alınmadığı ve moralleri bozduğu öğrenildi. Türkiye'nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında "radikal tedbirler" alınması isteyen Karayılan'ın, bu önlemi de "doğaüstü güçlerle donanın" şeklinde belirtmesi örgütte umutsuzluk oluşturduğu öğrenildi. Teröristleri, örgüt TV'sinden suçlayarak tehdit de eden Karayılan, "İçerden bilgi sızmasının önlenmesi için sert tedbirler alınacağını" söyledi.

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