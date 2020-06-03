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Haberler Gündem Muğla'da sebze tarlasında 39 kök hint keneviri ele geçirildi

'da sebze tarlasında 39 kök ele geçirildi

'nın Köyceğiz ilçesinde, 39 kök ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Muğla'da sebze tarlasında 39 kök hint keneviri ele geçirildi

03.06.2020, 18:48

Beyobası Mahallesi'nde bir kişinin kenevir yetiştirdiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze ekili tarlada arama yaptı.



Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, tarlanın farklı yerlerine dikilmiş 39 kök hint keneviri ile şüpheli M.G'nin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tarladan sökülen hint kenevirlerini imha eden ekipler, M.G'yi gözaltına alındı.

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