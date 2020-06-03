Muz kabuğu diilerı beyazlatıyor

Muz en sevilen meyvelerden biri ancak kabuklu yenen meyvelerden biri olmadığı için kabuklar doğrudan çöpe gider. Fakat antioksidan, mineral ve vitamin kaynağı olan muz kabuğunu, yara ve sivilcelerinizin iyileşmesi için yüzünüze sürebilirsiniz. Ayrıca muz kabuğu, böcek ısırıklarına karşı da iyileştirici bir etkiye sahiptir. En önemli özelliklerinden biri de, dişleri beyazlatmasıdır.