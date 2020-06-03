  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Muz kabuğu diilerı beyazlatıyor

Muz kabuğu diilerı beyazlatıyor

Muz kabuğu diilerı beyazlatıyor
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Muz en sevilen meyvelerden biri ancak kabuklu yenen meyvelerden biri olmadığı için kabuklar doğrudan çöpe gider. Fakat antioksidan, mineral ve vitamin kaynağı olan muz kabuğunu, yara ve sivilcelerinizin iyileşmesi için yüzünüze sürebilirsiniz. Ayrıca muz kabuğu, böcek ısırıklarına karşı da iyileştirici bir etkiye sahiptir. En önemli özelliklerinden biri de, dişleri beyazlatmasıdır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muz kabuğu diilerı beyazlatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA