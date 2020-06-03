Sokaklar savaş alanına döndü

Chicago'da, Floyd'un öldürülmesine yönelik gösterilerde 2 kişi öldü. St. Louis kentindeki protestolarda ise 4 polis vuruldu. Las Vegas'ta bir polisin vurulduğu, 2 polisin öldüğü kaydedildi. Protestoları takip eden TRT World ekipleri de saldırıya uğradı. Irkçılık karşıtı gösterileri yerinde takip etmek için ABD'ye giden birçok gazeteci, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve biber gazı müdahalelerinin hedefi olduklarını söylüyor.

'ASKER GÖNDERİRİZ'

Başkan Donald Trump, gösterilerin sonlandırılması için asker gönderebileceğini söyledi. Trump'ın ayrıca valilere "İnsanları tutuklamak zorundasınız, insanları izlemek zorundasınız, onları 10 yıllığına hapse atmalısınız. O zaman bir daha böyle bir şey görmezsiniz" dediği de ortaya çıktı. CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Trump'ın ülkede günlerdir süren protestoları bastırmak için ABD ordusunu devreye sokacağını açıklamasının, Pentagon'da "derin ve büyüyen bir rahatsızlık" yarattığını belirtti. Birçok kentte geceleri uygulanan sokağa çıkma yasakları yine binlerce kişi tarafından delindi. Washington DC Valisi Muriel Bowser'in yaptığı duyuruyla yürürlüğe giren dışarı çıkma yasağına aldırış etmeyen çok sayıda eylemci, tekrar Beyaz Saray önünde toplandı. Beyaz Saray etrafına konuşlanan yüzlerce polisin yanı sıra çok sayıda askeri polis ve Ulusal Muhafızın da yolları kapatması dikkati çekti. Başkentte ağır silahlı askerler görevlendirildi.

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Öte yandan, George Floyd'un otopsi raporunun açıklanması da protestoları şiddetlendirdi. Floyd'un ölüm nedeni, 'nefes alamadığı için boğulma' olarak kayıtlara geçti. Minnesota eyaletinin valisi Tim Walz, George Floyd'un cenaze töreninin Perşembe günü düzenleneceğini açıkladı. Eski boks şampiyonu Floyd Mayweather, cenaze masraflarını karşılayacak.





TÜRKLER DE KAÇMAK İSTİYOR

ABD'DE korona virüs salgını ve son günlerdeki eylemlerle beraber göçmenlere yönelik şiddet de artmaya başladı. Şiddet olaylarıyla birlikte ülkede yaşayan Türkler, Türkiye'den tahliye uçağı talep etti. Türk gazetecilere video çekip gönderen Türkler, bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti.



THY TAHLİYE UÇUŞU DÜZENLEYECEK

Korona virüs sürecinde ABD'de kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlar için harekete geçiliyor. Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları için Chicago'dan bugün özel sefer düzenleyecek.

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