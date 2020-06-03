Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle yeniden toplandı. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.



Dün 22 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

BAKAN KOCA: DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:.

"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."