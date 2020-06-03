TSK’daki FETÖ’cülere operasyon: 118 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile birlikte FETÖ'nün, TSK içerisine sızan mensuplarının tespitine yönelik 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle bugüne kadar toplam 1639 şüpheli hakkında inceleme yapıldığını ve bu kişilerden 1131'inin sivil yöneticileriyle iletişim kurduğunun tespit edildiğini aktardı. Diğer aranan şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.