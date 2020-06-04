Bakan Çavuşoğlu: Hafter bu savaşı kazanamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmeler-de bulundu. Libya'daki son durumu yorumlayan Bakan Çavuşoğlu, "Libya'da Hafter tarafı halen siyasi çözü-me yanaşmıyor. Bunu yanaştırmayan ülkeler de var. Abu Dabi bunlardan bir tanesi. Mısır ve Fransa da aynı şekil-de destek veriyor. Rusya'nın orada Wagner şirketi var. Trablus'tan Tunus'a kadar sahil bandının ele geçirilmesi gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz. Hafter zaten dışarıdan destek almasa hiçbir gücü yok" diye konuştu.