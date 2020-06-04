Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmeler-de bulundu. Libya'daki son durumu yorumlayan Bakan Çavuşoğlu, "Libya'da Hafter tarafı halen siyasi çözü-me yanaşmıyor. Bunu yanaştırmayan ülkeler de var. Abu Dabi bunlardan bir tanesi. Mısır ve Fransa da aynı şekil-de destek veriyor. Rusya'nın orada Wagner şirketi var. Trablus'tan Tunus'a kadar sahil bandının ele geçirilmesi gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz. Hafter zaten dışarıdan destek almasa hiçbir gücü yok" diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu: Hafter bu savaşı kazanamaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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