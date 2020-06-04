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’teki operasyonu takip etti

Bakan Soylu Bitlis’teki operasyonu takip etti
Giriş Tarihi: 4.6.2020

İçişleri Bakanı Soylu, Bitlis kırsalında 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak dün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, "Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

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