İçişleri Bakanı Soylu, Bitlis kırsalında 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak dün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, "Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu Bitlis’teki operasyonu takip etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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