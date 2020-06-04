CHP’lilerin yapay gündemi yine seçim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklamalara rağmen CHP'de bütün hesaplar erken seçim üzerine yapılıyor. Korona virüsle mücadele süresince CHP'li belediyelerin düzenlediği yardım kampanyaları ile il ve ilçe örgütlerinin yaptığı çalışmalar yine seçim yatırımı olarak değerlendirildi. Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da son MYK toplantısında seçimlerin erkene çekilebileceği ihtimalini ifade ettiği ve çalışmaların bu yönde yapılmasını istediği öğrenildi.