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Haberler Gündem CHP’ye ‘aile’ tepkisi

’ye ‘aile’ tepkisi

CHP’ye ‘aile’ tepkisi
Giriş Tarihi: 4.6.2020

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'lilerin son zamanlarda sarf ettiği 'damat' eleştirilerine yanıt veren Çelik, "Kim aile kavramını kullanıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır. Aile konusu siyaset dışı tutulmalıdır. Siyasi akılla mücadele etmek gerekir" dedi. Ayasofya'da Fetih suresi okunması ile ilgili eleştirilere "Kimseye hakaret edilmedi" sözleriyle cevap veren Ömer Çelik, son günlerde yaşanan provokatif olaylara ilişkin ise, "Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Geçmişte bunlarla çok sonuç alınmıştı, adrese teslim uygulamalardı. Maşaları değişir, arkalarındaki zihniyet değişmez. Bu provokasyonlara hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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