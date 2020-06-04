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Haberler Gündem Erken seçim tartışmasının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk kaygısı var!

tartışmasının arkasında Kemal 'nun koltuk kaygısı var!

ve kanadından çok defa yalanlanmasına karşın, 'nin "" tartışmalarını giderek alevlendirme çabası, CHP lideri Kemal 'nun, parti içi muhalif harekete yönelik sindirme planı olarak değerlendiriliyor.

Erken seçim tartışmasının arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk kaygısı var!

04.06.2020, 09:24

Hükümet kanadından seçimlerin olması gereken tarihte yapılacağına dair pek çok açıklama yapılmasına karşın, Kılıçdaroğlu, hafta başında yapılan MYK toplantısında yine partisinin yapay gündem maddesi seçimi dillendirerek 'Seçim 2023 ya da erken olur" ifadesini kullanarak 2023'deki seçimin Başkan Erdoğan ya da MHP'nin talebiyle öne çekilebileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, bugün de il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Toplantının gündemini ise küresel salgın sürecinde yapılan çalışmalar, seçim tartışmaları ve kurultay süreci oluşturacak. Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha il başkanlarına "seçime hazırlıklı olunması" talimatı vereceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim olasılığını dikkate alarak "il ve ilçe örgütlerinin çalışmalarını yürütmesi, koronavirüsle mücadele sürecinin halka ulaşmada fırsat olarak değerlendirilmesini" isteyeceği belirtiliyor.

Mart ayında yapılması beklenen CHP kurultayı, korona nedeniyle ertelenmiş, kongrenin son olarak Temmuz ayında yapılmasının hedeflendiği açılanmıştı. Muharrem İnce, Fikri Sağlar, Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner gibi isimlerin öne çıktığı kurultay öncesinde muhalefeti sindirmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun, yeniden seçilme endişesi taşıyan vekillere de şantaj olarak, "erken seçim" tehdidini kullandığı değerlendiriliyor.

SABAH

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