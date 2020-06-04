FETÖ’nün propaganda makinesi yine devrede

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye'de kaos, panik ve endişe oluşturmak amacıyla gerçek dışı bilgileri özellikle sosyal medya üzerinden yaymayı sürdürüyor. FETÖ'nün, sosyal medya üzerinden kara propaganda üretmekle görevlendirdiği firari üyelerinin, bu kez Ankara Etimesgut'ta yaşanan adli bir olayı, Kürtçe müzik tartışması gibi gösteren gerçek dışı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Olayı FETÖ'nün firari üyesi Emre Uslu'nun başını çektiği örgüt üyeleri sosyal medyada çarpıtarak, hızla sosyal medyaya yaydı. Örgütün sosyal medyada güvenilir hesapları kullandığını belirten Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, "Bildiğimiz ve güvendiğimiz isimlere itibar etmeliyiz. Sadece resmi açıklamalara inanmalıyız" diye konuştu.