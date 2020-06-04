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’ye 7 ilde ankesör operasyonu

FETÖ’ye 7 ilde ankesör operasyonu
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Konya cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu "mahrem abi" tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 13'ünü yakaladı.

DİĞER ZANLILAR ARANIYOR
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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