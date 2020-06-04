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Günlük test 52 bin vaka sayısı ise 867

Günlük test 52 bin vaka sayısı ise 867
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, "Salgının üstesinden geleceğimize duyduğumuz inancın arttığına inanıyorum. İkinci dalga beklemiyoruz. Normal şartlara dönmediğimizi, ancak planlı şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız. Evden çıktığımız durumda maske takacağız, karşılaştığımız insanlarla 1,5 metre mesafeyi koruyacağız. Ellerimizi sürekli yıkayacağız" dedi. Dün rekor test sayısı gerçekleştirildiğini de belirten Bakan Koca, "Bugün toplam test sayısı 52. 305, vaka sayısı 867, bugünkü vefat sayısı 24, iyileşen vaka sayısı 931" şeklinde konuştu.

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