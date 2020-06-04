‘Habur ve Gürbulak sınır kapıları bu hafta açılıyor'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüs pandemisinde normalleşme sürecinde Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma beklendiğini söyledi. Bakan Pekcan, bu haftadan itibaren Habur ve Gürbulak Gümrük Kapıları'nın da açılacağını duyurdu. Pekcan, "Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Yerel paralarla ticaret ön plana geçecek, biz de muha-taplarımızla bire bir görüşmeler yapıyoruz" dedi.