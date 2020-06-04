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Haberler Gündem ‘Habur ve Gürbulak sınır kapıları bu hafta açılıyor'

ve sınır kapıları bu hafta açılıyor'

‘Habur ve Gürbulak sınır kapıları bu hafta açılıyor'
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüs pandemisinde normalleşme sürecinde Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma beklendiğini söyledi. Bakan Pekcan, bu haftadan itibaren Habur ve Gürbulak Gümrük Kapıları'nın da açılacağını duyurdu. Pekcan, "Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Yerel paralarla ticaret ön plana geçecek, biz de muha-taplarımızla bire bir görüşmeler yapıyoruz" dedi.

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