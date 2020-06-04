‘Kızım silah yerine kalem tutmalıydı’

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 275'inci gününe girdi. 7 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, "6 yıldır ciğerimiz yanıyor. Artık benim kızımı versinler. Şeyma kızım elini vicdanına koy kaç gel. Kızımın elinde silah yerine kalem olması lazımdı. Öğretmen olup eğitim verecekti" diye konuştu.