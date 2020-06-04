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Müftülüklere özel “çav bella” uyarısı

Müftülüklere özel “çav bella” uyarısı
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il müftülüğüne gönderdiği yazıda daha önce gönderilen genelgeyi hatırlatarak ezana yapılan saygısızlığın bir daha yaşanmaması için uyarıda bulundu. İzmir'de merkezi ezan sisteminin frekanslarına yetkisizce müdahale edildiği belirtilen uyarı yazısında; cami ve mescitlerde ezan sisteminin elektrik bağlantılarının ezan ve salâdan 5 dakika önce aktive edilmesi, salâ ve ezan bitince de kapatılması istendi.

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