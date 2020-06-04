MYK’nın gündemi barolara düzenleme

Türkiye'de korona virüsle mücadele sürecinde normalleşme ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaklaşık 2.5 ayın ardından ilk kez AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. MYK toplantısı, korona virüs önlemleri nedeniyle daha geniş olan MKYK salonunda yapıldı. Toplantı öncesinde MYK üyelerine korona testi yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'ne girişte gelenlerin ateşi ölçüldü. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı Mahir Ünal birer sunum yaptığı toplantıda korona virüs nedeniyle ertelenen kongreler, baro seçimlerinin yeniden düzenlenmesi, Meclis takvimi, kiralık vekil geçişlerini önlemek için Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları'nda yapılması düşünülen değişikler ele alındı.



KÜLLİYE'DE İKİ KABUL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yüksek yargının iki temsilcisini ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan ilk olarak Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i, ardından da Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

3 İLE ÖZEL DÜZENLEME GELİYOR

AK Parti'nin baroların daha şeffaf, daha geniş tabanlı temsile imkan sağlanması için yaptığı çalışma da tamamlandı. Alınan bilgiye göre, hazırlık çoklu baroların önünü açacak şekilde yapıldı. Ancak çatı örgüt tek olacak. Tüm barolar, Barolar Birliği'ne bağlanacak. Toplam avukat sayısı 5 bin üzerinde olan illerde yeni barolar kurulabilecek. Türkiye genelinde bu kritere uygun 3 il bulunuyor. Bu da sadece Ankara, İzmir ve İstanbul'da yeni barolar kurulabileceği anlamına geliyor. Bunun yanında, yeni baro kurulması için en az 2 bin avukatın üye olması gerekecek. Teklif, Başkan Erdoğan'ın görüşleri doğrultusunda son şeklini alıp TBMM Başkanlığı'na verilecek.

AK Parti MYK toplandı! Normalleşme sonrası ilk defa...