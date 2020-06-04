PKK/YPG mayıs ayında ağır darbe yedi

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, geçen ay düzenledikleri başarılı operasyonlarda, 70 örgüt mensubunu etkisiz hale getirerek YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce, sözde Ağrı Dağı genel sorumlusu Nevzat Pirbudak ile "Mahsum" kod adlı Mehmet Fatih Demir de bulunuyor. Yine Mayıs ayında yapılan operasyonlardan birinde de Siirt'teki Herekol Dağı'nda biri sözde sorumlu 5 teröristin etkisiz hale getirildi ve böylece örgütün buradaki sözde karargahı da çöktü.