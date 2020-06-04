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'den 'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan , bir ülkeye daha yardım eli uzattı. Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini ’e ulaştıracak ’ya ait uçak, ’ndan hareket etti.

Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği

04.06.2020, 09:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Nijer'e tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Nijer'e maske, koruyucu tulum ve koruyucu gözlük gönderdi.


Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Nijer'e hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve Fransızca yer verildi.

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