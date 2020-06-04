Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Nijer'e tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.
Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Nijer'e maske, koruyucu tulum ve koruyucu gözlük gönderdi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. #MSB #TSK pic.twitter.com/ovFR9U3VpI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2020
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.
Nijer'e hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve Fransızca yer verildi.
Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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