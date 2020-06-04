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Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, bir ülkeye daha yardım eli uzattı. Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK’ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

04.06.2020, 09:58