10 yeni millet bahçesi açılışı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehirlerimiz için yeşili sevmenin ve korumanın bir tezahürü" dediği ve tüm Türkiye'de birçok noktada yapılmasıyla ilgili seçim vaadi verdiği Millet Bahçeleri birbiri ardına tamamlanmaya ve açılmaya devam ediyor. Dün açıklanan son dakika gelişmesine göre Millet Bahçelerine 10 tane daha ekleniyor. Bugün açılışı yapılacak olan 10 Millet Bahçesi'ni Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat açacak. Erdoğan'ın Ankara AKM Millet Bahçesi'nden katılacağı ve birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan açılış ile 81 ilde 82 milyon metrekare millet bahçesi projesinde dev bir adım daha atılmış olacak.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Aziz milletim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 9 ayrı şehrimizdeki 10 millet bahçemizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm insanlığın 5 Haziran Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan bahçelerimiz iftihar verici eserlerdir.

TOPLAM 23 MİLLET BAHÇESİNE ULAŞMIŞ OLUYORUZ

Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet bahçelerinden 13'ünü 2 yıl önce hizmete açmıştık. Bugünle birlikte toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz.

81 İLİMİZE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ

Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Türkiye'nin cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişi oldukça istikrarsız bir şekilde ilerlemiştir. Son 18 yıldır ülkemiz yılda 500 bin - 1 milyon arasında yeni konut inşaa etmiştir. Başlattığımız kentsel dönüşüm projeleri ile bunu daha da hızlandırdık. Şehirlerimiz gelişirken, park - çocuk oyun alanları gibi alanları da ihmal etmedik. Böylece 81 il ve ilçelerimizde örnek alanlar oluşturduk.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İPTAL ETME KARARI ALDIK

Vatandaşlardan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı tekrar gözden geçirmeye yöneltti. 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını iptal etme kararı aldık. Vatandaşımız maske, mesafe ve temizlik kuralarına uymalı. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz

BÜYÜK DEVLET OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK

Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve değerler aynı zamanda 2023 hedeflerimizin de sembolüydü. Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik.

FLAŞ LİBYA MESAJI

Askerimiz Libya'da, Kuzey Irak'ta, İdlib'de, Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadelede destan yazıyor. Kendi imkanlarımızla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz, yatırımlarımızı yapıyoruz.

İŞTE MİLLET BAHÇELERİ AÇILAN İLLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.

BAKAN DUYURDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 13 MİLLET BAHÇESİ AÇILMIŞTI

13 millet bahçesinin açılışını 2018'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor."