65 yaş üstü için yeni plan

Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstünün gözü önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaydı. Beklenen haber gelmedi ancak evde çok daralan 65 yaş üstünün biraz daha nefeslenmesi için bir ara formüle gidilmesi planlandı.

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz'u bulmaması hedefleniyor.

BANKA VE FATURALAR İÇİN

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.

YILBAŞINDA COVİD KONUŞMAYIZ

Başkan Erdoğan'ın toplantıda Türkiye'nin pandemi sürecini başarılı yürüttüğü, havaların düzelmesiyle virüsün etkisinin azaldığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, "Normalleşme sürecini de başarılı şekilde yürütüyoruz. Türkiye dünyaya her konuda örnek olacak bir ülke. Sokak kısıtlamasını bitirdik, seyahat yasağını sonlandırdık. Yeni paketler açıkladık. Turizmde de beklentimiz yüksek. Yaz aylarıyla birlikte vaka sayılarında da azalma görülüyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları ve vaka sonuçları da gösteriyor ki sanki yılbaşında hiç COVID konuşmayacağız" dedi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK 'HAYAL'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 20'nci yüzyılın başından itibaren salgınların hiçbirinin toplumsal bağışıklığın oluşmasıyla bitmediğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan şöyle konuştu: "Toplumun yüzde 50'sinin bağışık hale gelmesi gerekir ki salgın sona ersin. Yaptığımız modelleme çalışmaları ile Türkiye'de şu anda ortalama bağışıklık olan insan sayısı yüzde 2'yi geçmez. İstanbul'da bile şu andaki duruma göre maksimum yüzde 6.7 kişi bağışık hale gelmiştir diye hesaplıyorum. 200 bin vakaya çıktığımızda bu ancak yüzde 7.5 çıkabilir, Türkiye'de de yüzde 2.5'e çıkabilir. Demek ki toplumsal bağışıklık bir hayal, bu salgın toplumsal bağışıklıkla bitmeyecek."

15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak