  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bakan Akar talimatı verdi! Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı

talimatı verdi! büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı

 yer alan ve bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere dair 'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.

Bakan Akar talimatı verdi! Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı

05.06.2020, 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020,12:43

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Söz konusu şahısların tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Akar talimatı verdi! Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA