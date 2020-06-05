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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan Erdoğan, ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Allah’ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi paylaşımı

05.06.2020, 20:15

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, bugün (Dünya Çevre Günü'nde) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan açılışta açıklamalarda bulunmuştu.

2023 YILINA KADAR...

Başkan Erdoğan Millet Bahçeleriyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." dedi.

10 yeni millet bahçesi açılışı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

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