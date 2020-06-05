Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, bugün (Dünya Çevre Günü'nde) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan açılışta açıklamalarda bulunmuştu.

2023 YILINA KADAR...

Başkan Erdoğan Millet Bahçeleriyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." dedi.

Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız. pic.twitter.com/ibTJBYWsHr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2020

10 yeni millet bahçesi açılışı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar