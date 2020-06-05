Haberler Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü’ne özel Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında “Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.

05.06.2020, 16:11