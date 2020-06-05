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Haberler Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı!

Başkan 'dan paylaşımı!

Başkan , ’ne özel Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında “Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı!

05.06.2020, 16:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü'ne özel Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.

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