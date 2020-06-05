Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü'ne özel Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında "Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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