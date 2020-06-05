Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik komutanlarına hitap etti

Erdoğan, "Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına katılarak komutanlara hitap etti. Erdoğan, "Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir." dedi.

İşte Erdoğan'ın mesajları:

Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi.

Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir.