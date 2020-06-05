Dündar’ın villasında yıkım başladı

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak kısımların tahliyesi için gönderilen ihbarnamenin ardından Dündar'ın yıkım için özel bir şirketle anlaştığı ve tebligatın ardından dün Kumbahçe Mahallesi'ndeki villaya yıkım için 2 işçi gönderildiği öğrenildi. Yıkım işlemini yapan işçilerin kaçak pergolenin ahşap kısımlarını kestiği gözlendi.

TUBA AYHAN

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak kısımları yıkılıyor

Firari Dündar’ın kaçak villasının yıkım tarihi belli oldu!