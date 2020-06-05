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Haberler Gündem Dündar’ın villasında yıkım başladı

Dündar’ın villasında yıkım başladı

Firari gazeteci 'ın 'daki villasının kaçak olduğu belirlenen sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımı için çalışma başladı.

Dündar’ın villasında yıkım başladı
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak kısımların tahliyesi için gönderilen ihbarnamenin ardından Dündar'ın yıkım için özel bir şirketle anlaştığı ve tebligatın ardından dün Kumbahçe Mahallesi'ndeki villaya yıkım için 2 işçi gönderildiği öğrenildi. Yıkım işlemini yapan işçilerin kaçak pergolenin ahşap kısımlarını kestiği gözlendi.

TUBA AYHAN

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak kısımları yıkılıyor Firari Dündar’ın kaçak villasının yıkım tarihi belli oldu!

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