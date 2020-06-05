Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak kısımların tahliyesi için gönderilen ihbarnamenin ardından Dündar'ın yıkım için özel bir şirketle anlaştığı ve tebligatın ardından dün Kumbahçe Mahallesi'ndeki villaya yıkım için 2 işçi gönderildiği öğrenildi. Yıkım işlemini yapan işçilerin kaçak pergolenin ahşap kısımlarını kestiği gözlendi.
TUBA AYHANFirari Can Dündar'ın villasının kaçak kısımları yıkılıyor Firari Dündar’ın kaçak villasının yıkım tarihi belli oldu!
Dündar’ın villasında yıkım başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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