Eylemcilere karşı isyan yasası gündemde

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın gerekli görmesi halinde ülkede devam eden olaylara kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda iç karışıklıklarda ordunun sokağa çıkmasını ve askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı kullanacağını ifade etti. MAHKEMEYE ÇIKACAK

Floyd'un boğazına diziyle baskı uygulayarak ölümüne neden olan ve görevine son verilen polis Derek Chauvin hakkındaki suçlama ise, 3. derece cinayetten 2. derece cinayete yükseltildi. Minnesota eyaleti Başsavcısı Keith Ellison, Chauvin'in 8 Haziran'da mahkemeye çıkarılacağını bildirdi. Chauvin'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alması gündemde.

3 POLİS YARALANDI

Öte yandan George Floyd'un ölümü sırasında olay yerinde bulunan diğer 3 polis Thomas Lane, Tou Thao ve J. Alexander Kueng hakkında "ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklık" suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Floyd'un ölümünün ardından yoğun protestolara sahne olan New York kentinin Brooklyn semtinde, önceki gece yaşanan şiddet olaylarında 3 polis memurunun yaralandığı bildirildi. New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağını uygulayan polis memurlarına saldıran bir kişinin, bir polis memurunu bıçakla ve iki polis memurunu da pompalı tüfekle yaraladığı belirtildi. Açıklamada, saldırganın polisler tarafından vurularak öldürüldüğü, yaralı polislerin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Olaylar daha da büyüyecek