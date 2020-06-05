Hafta sonu hava nasıl olacak? Uyarı geldi: Sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak

Haziran ayının başından beri etkili olan yağmurlu ve soğuk hava etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde oldukça artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sayfasında yer alan bilgiye göre ise sıcaklıkların cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Yurt genelinde etkili olması beklenen sıcak havanın pazar günü yer yer 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle Adana'da sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkacak.
Antalya'da da sıcaklıkların hafta sonu 30 ila 32 derece olmasında bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yarından (Cuma) itibaren ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Başta İstanbul olmak üzere bugün Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normalinde. Parçalı ve az bulutlu olması beklenen İstanbul, 27 derece.
Hafta sonu İstanbul'daki hava sıcaklığının ise 27 ile 28 derece arasında olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uyarı geldi: Sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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