Hafta sonu hava nasıl olacak? Uyarı geldi: Sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak

Haziran ayının başından beri etkili olan yağmurlu ve soğuk hava etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde oldukça artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sayfasında yer alan bilgiye göre ise sıcaklıkların cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde etkili olması beklenen sıcak havanın pazar günü yer yer 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle Adana'da sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkacak.

Antalya'da da sıcaklıkların hafta sonu 30 ila 32 derece olmasında bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yarından (Cuma) itibaren ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Başta İstanbul olmak üzere bugün Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normalinde. Parçalı ve az bulutlu olması beklenen İstanbul, 27 derece.

Hafta sonu İstanbul'daki hava sıcaklığının ise 27 ile 28 derece arasında olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık