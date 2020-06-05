Hafter ve destekçilerini tarih yargılayacak

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac, dün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 ay aradan sonra yurtdışından bir konuğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serrac ile buluşmasında korona virüs tedbirleri kapsamında tokalaşmadı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, özetle şunları söyledi:

YÜZ YILLIK HASRET BİTİYOR

Korona virüs salgını ile mücadelemizi başarıyla sürdürdüğümüz bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret Türkiye ve Libya arasındaki dayanışmanın gücünü bir kez daha göstermiştir. Asırlar boyu aynı çatı altında kardeşçe yaşadığımız Libya ile yüz yıllık ayrılığın hasreti ile çok sağlam ilişkiler geliştiriyoruz. Son dönemdeki varlık, yokluk mücadelesinde Libya'ya en büyük desteği veren ülke Türkiye olmuştur. Libyalı kardeşlerimizle dayanışmamızı salgın sürecinde de devam ettirdik. Darbeci Hafter'in sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına rağmen milli mutabakat hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı. Gönderdiğimiz tıbbi ve koruyucu malzemelerle Libya'yı bu zor günlerde yalnız bırakmadık.

ÖNCELİK LİBYA'NIN İSTİKRARI

Amacımız dost ve kardeş Libya halkının yeniden aynı idealler etrafında toplanmasına katkı sağlamak. Mevcut krizin başından bu yana söylediğimiz gibi çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçle tesis edilebilir. Hiç bir zaman Libya halkının sorunları ile ilgilenmeyen ve Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti olamaz. Bu kişi ve ona askeri, mali, siyasi destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük engeldir. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır. Milli Mutabakat Hükümeti'nin son dönemde kazandığı başarıları takdirle takip ediyoruz. Petrol ihracatının sürmesi ve ülkenin ekonomikmali kurumlarına dışarıdan yapılan müdahalelerin sona erdirilmesi konusunda Serrac ile hem fikiriz. Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satma girişimlerini de yakından izliyoruz. Libyalıların refahı için kullanılması gereken petrolün darbecilerce hukuk dışı yollarla satışına izin verilmemelidir.

İŞBİRLİĞİMİZİ İLERLETECEĞİZ

Sarrac ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair imzaladığımız mutabakat muhtırası temelinde yeni işbirlikleri geliştirmeyi kararlaştırdık. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Libya topraklarındaki işbirliğimizi genişletme hususunda görüş birliğine vardık. Türkiye, hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libyalı kardeşlerimizi asla darbeci ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız.



'BU ZAFER HEPİMİZİN'

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac, "Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Bu kriz sürecinde hem Libya'nın hem de Libya halkının yanında yer almalarından dolayı minnettarız" dedi. Trablus ve çevresini tamamen özgürleştirmeyi başardıklarını da belirten Serrac, "Bu zafer hepimizin. Düşmanı ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemiz. Libya'nın imarı sürecinde de Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Serrac'tan ortak açıklama