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Haberler Gündem İdlib'deki terör saldırısında bir asker şehit oldu

'deki terör saldırısında bir asker şehit oldu

'de gerçekleşen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

İdlib'deki terör saldırısında bir asker şehit oldu

05.06.2020, 23:30

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın İdlib'de yaptığı alçak saldırı hakkında açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan hain saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilekleri iletildi.

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