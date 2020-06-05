İkinci yargı paketi komisyondan geçti

TBMM Adalet Komisyonu, hukuk mahkemelerinde davaların daha hızlı görülmesi, vatandaşın şikayetlerinin giderilmesi için hazırlanan ikinci yargı paketini kabul etti. Komisyonun kabul ettiği ve önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelecek paket, gizli duruşma, rıza ile dinleme, toplu mahkemelerde tahkikat ve arabuluculuk ilgili ilgili düzenlemeler içeriyor.