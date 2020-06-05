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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki , Avaşin ve tespit edilen 4 'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

05.06.2020, 09:26 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020,09:51

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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