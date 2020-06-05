Libya yeniden fabrika ayarlarına dönüyor’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Libya'daki son gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi. Ülkenin yaklaşık 100 yıl sonra fabrika ayarlarına geri döndüğünü belirten Başbuğ, "Libya'da bundan sonraki süreç daha öncesinde olduğu gibi hem askeri hem de siyasi yönden işleyecektir. Bizim ülke olarak bütün amacımız, sorunları masada çözmekti. Ancak Türkiye olarak bütün denemelerimize rağmen emperyalist ülkelerin tavrı yüzünden bu konuda net bir mesafe katedemedik. Moskova'da Berlin'de mesafe alınamaması tamamen bu yüzdendir" dedi.

'ÜLKEMİZ DEĞERLENDİRİR'

Aynı çevrelerin Türkiye ve Libya sahada üstünlüğü ele geçirince ateşkes ve siyasi çözümden bahsetmeye başladıklarını kaydeden Başbuğ, "Bu çağrılarda samimiyet bulmak zor. Bunlar bu saatten sonra zaman kazanmak ve Türkiye ve Libya'nın hızını kesmek için yapılıyor. Bu gerçeğe rağmen Türkiye masa başı çözümleri toptan bir kenara bırakmış değil. Gerçekten samimi, akılcı bir teklif gelirse ülkemiz değerlendirecektir. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek olanlar, Hafter destekçisi emperyalist ülkeler olacaktır. Türkiye şu anda eş zamanlı askeri ve siyasi faaliyetlerini sürdürüyor" diye konuştu.